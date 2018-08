Airole. Sono due ventenni residenti nell’entroterra di Ventimiglia, i giovani rimasti gravemente feriti la scorsa notte in un incidente all’interno della galleria che collega la frazione di Trucco di Ventimiglia al Comune di Airole mentre viaggiavano in sella ad uno scooter Honda Sh.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli agenti della Polizia Stradale, al comando del vice questore Gianfranco Crocco, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Il conducente, che guidava senza aver conseguito la patente e senza aver assicurato lo scooter, ha perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire. La polizia è in attesa dell’esito degli esami tossicologici effettuati sui feriti per poter escludere che alla base dell’incidente ci sia un abuso di alcol o sostanze psicotrope.

A prestare soccorso ai due giovani è stato il personale sanitario del 118 insieme a due ambulanze (Croce Rossa di Ventimiglia e Croce Verde Intemelia). Entrambi i feriti sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso di massima gravità e sono ora ricoverati in prognosi riservata.