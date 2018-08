Airole, controlli dell’Asl: scatta il divieto di utilizzare l’acqua del rubinetto

Airole. Con un’ordinanza a firma del sindaco Fausto Molinari, è stato vietato l’utilizzo “dell’acqua della rete idrica comunale su tutto il territorio comunale (ad eccezione che per la frazione di Collabassa) per usi potabili ed alimentari se non dopo accurata bollitura che si consiglia della durata di almeno 10 minuti”.

La decisione è stata presa dopo la che il settore Acque Potabili dell’Asl 1 Imperiese ha comunicato, lo scorso 9 agosto, che a seguito di prelievo “è stato riscontrato che l’acqua campionata non risulta conforme ai parametri di legge”.