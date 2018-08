Andagna. Entrando nel Paese dei Balocchi i bambini potranno trascorrere una giornata spensierata in compagnia dei genitori, dimenticando compiti computer e cellulari, pensando solo al puro divertimento.

Domenica 19 agosto, il borgo di Andagna (Molini di Triora) si trasforma in un grande parco divertimenti,

dando vita al tanto atteso Paese dei Balocchi. Come ogni anno, alle 10.30 vi sarà il consueto taglio del nastro, e i numerosi bambini potranno varcare la soglia del castello, facendo il loro ingresso nel mondo del divertimento.

L’ispirazione è arrivata alla creativa pro loco di Andagna ben 20 anni fa, dal meraviglioso mondo di Collodi. Entrando nel Paese dei Balocchi i bambini potranno trascorrere una giornata spensierata in compagnia dei genitori, dimenticando compiti computer e cellulari, pensando solo al puro divertimento: potranno farsi truccare e colorare i capelli, passeggiare nel bosco degli Elfi cavalcando bellissimi pony e cavalli, realizzare bellissime collane di pasta, scoprire la pasta di sale ed esprimere la loro arte con il gioca e colora.

“I Mazzami d’Andagna” ci porteranno indietro nel tempo proponendoci i giochi di una volta: trampoli, il gioco del cerchio, il tiro alla fune, la corsa nei sacchi, il gioco della settimana e gli indimenticabili carretti. Il Magic Show Spagnolo con Onireves e Sharon stupirà grandi e piccini con magie, fachirismo e serpenti. Le emozioni continueranno con lo scivolo gigante e i maxi gonfiabili. Non mancheranno le bocce quadre, il tiro al punto e molto altro ancora. Per gli amanti degli animali, ci saranno i cani del Centro Cinofilo “Amici dell’Orma” di Taggia.

La giornata si concluderà alle 18 con il tradizionale ed emozionante lancio dei palloncini che coloreranno il cielo raccogliendo i desideri di tutti i bambini. In tutto il borgo saranno presenti diversi punti snack con bibite, panini,, hamburger, crepes e frittelle dolci e salate e un servizio self service verrà fornito sotto il tendone per chi preferirà invece gustare un pasto caldo. Per tutta la giornata sarà in funzione un servizio navetta, che porterà i partecipanti all’ingresso del paese, in modo che possano parcheggiare comodamente lungo la strada per arrivare ad Andagna. Il Paese dei Balocchi vi aspetta!