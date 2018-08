Abusivi al mercato di Ventimiglia, Meloni (FdI): “In un anno non è cambiato nulla: ambulanti circondati da extracomunitari”

Ventimiglia. “A Ventimiglia, dopo un anno dalla nostra denuncia, la situazione non è cambiata minimamente: gli ambulanti regolari continuano a essere completamente circondati da venditori abusivi extracomunitari e molti dei quali clandestini”. A scriverlo, corredandolo di un video girato oggi al mercato di Ventimiglia, è Giorgia Meloni, segretario nazionale di Fratelli d’Italia.

“Una vera VERGOGNA!”, aggiunge la Meloni, “È assurdo che chi paga le tasse non possa lavorare serenamente perché assediato dagli irregolari. Il Governo intervenga per risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. Difendiamo i commercianti che lavorano onestamente”.

Nonostante i controlli e i sequestri di merce contraffatta operati dalle forze dell’ordine, la situazione al mercato settimanale non sembra migliorare. A dirlo sono gli stessi ambulanti, che ogni venerdì si lamentano per la presenza assidua di venditori abusivi. Sembra non aver sortito alcun effetto nemmeno la distribuzione di volantini per sensibilizzare gli acquirenti del mercato a non comprare prodotti di dubbia provenienza: la presenza di così tanti oggetti taroccati può solo significare che la domanda di prodotti contraffatti resta alta.