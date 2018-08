A Vallecrosia tre serate tra enogastronomia e intrattenimento

Vallecrosia. Tre serate a tema sotto le stelle sul lungomare tra enogastronomia ed intrattenimento. L’8, il 22 ed il 29 agosto il lungomare di Vallecrosia offrirà tre serate, ciascuna con un tema diverso: danza, musica e sport, tutte accompagnate da offerte enogastronomiche da parte dei locali del lungomare.

L’Associazione degli amici del lungomare di Vallecrosia, in collaborazione con l’Assessore al Turismo Patrizia Biancheri, con la finalità di promuovere e creare nuovi eventi, organizza tre serate a tema, tra cibo ed intrattenimento, sul lungomare di Vallecrosia.

La prima serata sarà l’8 agosto, con l’iniziativa “Danzando sotto le stelle”: a partire dalle 20:30 le scuole di danza del territorio si esibiranno sulla passeggiata mare ed i locali proporranno un aperitivo. Gli allievi delle diverse scuole di danza, ciascuna che rappresenta uno stile diverso, animeranno tutta la passeggiata mare. Le scuole di danza presenti saranno: Scuola di Hip Hop Urban Theory di Vallecrosia, il Fitness Center 2.0 di Camporosso Mare, l’associazione Indanza che si esibirà con danze occitane e tradizionali, La Salsadance school con danze caraibiche, l’Angolo latino con il Tango Argentino di Vallebona, la Dance Art Project di Vallecrosia, Tonelli con il liscio, Dalila con danze orientali e la scuola di danza classica Il cigno nero di Vallecrosia.

La serata del 22 agosto sarà la volta di “Fritto a ritmo di musica”, i locali del lungomare proporranno vari piatti a base di fritto che saranno “accompagnati” da vari generi musicali: un Dj, un cantante ed una band che interpreterà un tributo a Zucchero. La passeggiata sarà animata anche da artisti di strada che incanteranno grandi e piccini con spettacoli e giochi.

Il 29, la serata conclusiva, sarà dedicata allo sport: “Sport meets food”, un connubio sport e cibo. Quindici associazioni sportive locali si esibiranno sul lungomare, tutte con discipline diverse e spettacolari. La Presidente dell’Associazione Amici del Lungomare Paola Chiolini ringrazia la nuova Amministrazione per aver dato l’opportunità di organizzare queste tre serate: “Sono iniziative importanti per valorizzare Vallecrosia e per incrementare il turismo nella nostra città.”