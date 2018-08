Ventimiglia. La società ventimigliese affiliata allo Csen riconosciuto dal Coni riapre i corsi il 3 settembre con parecchie novità.

“Abbiamo fatto una grande stagione sia come risultati agonistici che tecnici, abbiamo lavorato a tu per tu con eccellenze del judo nazionale e internazionale così da fornirci i giusti imput per crescere sempre. Quest’anno abbiamo anticipato di poco gli orari per le lezioni in quanto un ricco programma verrà messo in pratica per riuscire a portare avanti tutti i nostri affiliati.

Abbiamo anche un progetto riguardante la difesa personale e la prevenzione, grazie al criminologo nonché tecnico di judo Marco Andolfi. Abbiamo dedicato una parte del terzo turno per la preparazione fisica e il tenersi in forma divertendosi, un gruppo agonisti uno amatori. Che dire scegli un ambiente sano che ti permette di confrontarti con gli altri in maniera sana e imparando i più alti valori del judo. Vi aspettiamo come sempre per crescere e progredire Tsukuri judo Ventimiglia con voi per voi” – fa sapere il Tsukuri judo Ventimiglia.