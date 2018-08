A settembre prende il via il Meeting Città di Sanremo

Sanremo. Dal 1 settembre, alle 11, si terrà il Meeting Città di Sanremo. L’evento è organizzato da ARI e ARI-RE, Associazione Radioamatori Italiani sezione di Sanremo.

Al meeting, che si terrà presso il Villaggio dei Fiori, interverranno diversi relatori fra cui I2YSB, Silvano Borsa, e IK2HKT, Stefano Casari, che parleranno di Italian DXPedition; IK2QEI, Stefano Brioschi, che illustrerà il North African Contest Station CN3A; IR6T, Nicolò Tonci, parlerà di Italian Contest Station; IK1SLD, Claudio Ariotti, tratterà il Telebridge Ground Station (le tappe di un sogno diventato realtà); IK1HJS, Carlo De Mari, approfondirà il WRTC 2018; I2VGW, Gabriele Villa, si concentrerà sull’Africa più nera che più nera non si può, mentre IW1RLE, Carlo Boeri, parlerà di TLC C.R.I. IK2CIO Vinicio Ravizza, IZ1MGH, parlerà degli esami della patente USA, mentre I1JQJ, Mauro Pregliasco, dell’IOTA DXCC. L’ingresso è libero.

“Do il benvenuto a tutti voi nella nostra città dei fiori. Il nostro meeting è ormai un appuntamento che si rinnova da alcuni anni. Grazie allo sforzo di molti di noi e ai graditi sponsor siamo riusciti anche per quest’anno a trovare una location che spero sia di gradimento. Non sto a dilungarmi troppo nel raccontare cosa è la Sezione ARI di Sanremo. Abbiamo avuto dei soci fondatori che in gran parte hanno contribuito a fare grande l’ARI e la storia del radiantismo nazionale, le prime radioassistenze nel rally Mondiale, il C.E.R. quella che oggi è la Protezione Civile. Voglio solo ringraziare il mio CD che, come sempre mi supporta e mi sopporta, tutti gli sponsor locali e nazionali. I preziosissimi relatori che hanno accettato volentieri di presenziare con la loro preparazione a questa manifestazione. Un grazie particolare a I1UWF, IZ1UMP, IZ1JYM, IZ1OSP, IK1RIM, I1XSG, IZ1PKV, IZ1YSB, IK1DPA, IW1RLE, IK1FVO, IW1PPM, IK1FEG, ARI IMPERIA, ARI LOANO e ARI BORDIGHERA per l’importante contributo” – dichiara il presidente Ari Sanremo, Emilio IZ1GAR.

Il programma del meeting:

– alle 11-12, buffet di benvenuto e registrazione

– alle 12.30, breve saluto di benvenuto del presidente IZ1GAR

– alle 12.40, inizio delle relazioni

– alle 20.15, cena presso il ristorante Villaggio dei Fiori.

Per maggiori informazioni contattare Emilio 338 4910255 e su www.arisanremo.it