Sanremo. Martedì 7 agosto al Forte di Santa Tecla Corrado Ramella, presidente dell’associazione Amici di Francesco Biamonti, presenta il catalogo della mostra “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento” (ore 18.30).

Pubblicato da Scalpendi editore, il catalogo è stato curato dalla storica dell’arte (Mibact) Letizia Lodi.

All’interno si possono trovare saggi di numerosi autori, tra cui Loretta Marchi, Marco Innocenti, Irma Beniamino, Alfredo Moreschi, Freddy Colt, Alessandro Giacobbe, Letizia Lodi, Alberto Guglielmi Manzoni e Renato Venturelli che hanno approfondito e indagato i vari temi della mostra, come quello della fotografia della metà del XIX secolo in relazione alle vicende della città, delle vedute di Sanremo attraverso gli occhi dei fotografi liguri e stranieri, dalla metà alla fine dell’Ottocento, dei mutamenti e sviluppi urbanistici, dei pionieri della fotografia scientifica in Liguria e in Europa, delle famiglie e personaggi illustri che hanno contribuito alla storia della città, degli ospiti stranieri, degli albori dell’attività musicale, del patrimonio delle guide che fanno parte del Fondo Porre della Biblioteca civica “Corradi” e ancora del cinema agli inizi del Novecento e le proiezioni nelle “prime sale”sanremesi, oltre ad un testo letterario e sentimentale del poeta Giuseppe Conte, in apertura di catalogo.

Interverrà la curatrice e i vari collaboratori del catalogo.

Molte delle fotografie esposte e altre ancora sono riprodotte nelle pagine della pubblicazione, distribuita a livello non solo locale e anche nelle varie biblioteche e Istituzioni italiane.