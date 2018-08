A Sanremo va in scena il torneo tennistico giovanile Volee Cup

Sanremo. Il 24 agosto il Solaro Sporting Sanremo ospita il torneo tennistico giovanile Volee Cup.

Il torneo è inserito nel calendario della Federazione Italiana Tennis ed è riservato alle Categorie Under 10, 12, 14, 16 maschile e femminile con partecipazione straniera. Nello spirito della funzione sociale aggregativa ed educativa dello sport che ha sempre guidato l’attività di Pino Fassola, il torneo assegnerà due borse di studio, categoria maschile e categoria femminile, ai migliori atleti under 12/14/16 che raggiungeranno il maggiore punteggio calcolato non solo sulla base del risultato agonistico sportivo ma anche sulla base del loro risultato scolastico.

Un premio speciale con stage Bob Brett Academy presso il Tennis Club Solaro sarà assegnato ai vincitori delle rispettive categorie tennistiche. Per qualsiasi informazione relativa all’evento tennistico e all’ospitalità su http://solarosporting.it/voleecup.