Sanremo. Grande successo per la manifestazione INTEGRABILMENTE IN MARE organizzata dalla Polisportiva Integrabili, che si è svolta mercoledì 1° agosto 2018 a Sanremo, negli spazi d’acqua limitrofi alla Capitaneria di Porto, per quanto riguarda le prove di canoa e barca a vela, e alla “Secca del Faro” per quanto riguarda le immersioni subacquee.

Si è trattata di una giornata all’insegna dell’integrazione e di promozione delle attività acquatiche praticate sia sopra che sotto la superficie del mare, che anche le persone con disabilità possono svolgere in completa sicurezza, e da cui può derivare una grande gratificazione personale. Quella di quest’anno è la terza edizione della manifestazione patrocinata dal Comune di Sanremo, dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Provinciale e Regionale, dall’INAIL Provinciale e Regionale e realizzata grazie alla collaborazione e supervisione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

Sono state proposte tre diverse attività acquatiche: le immersioni subacquee con autorespiratori, le uscite in barca a vela con imbarcazioni Hanse 303 e le prove di canoa. Obiettivo primario quello di superare i confini o gli ostacoli della disabilità e dimostrare che queste attività sono accessibili, possono essere praticate in sicurezza e costituire occasione di incontro sul territorio e quindi integrazione.

All’attività subacquea hanno preso parte una ventina di persone: alcune persone con disabilità, anche provenienti da altre regioni del nord Italia, seguiti da istruttori HSA (Handicapped Scuba Association) Agenzia Didattica per la pratica Subacquea adattata alla disabilità, fra cui Gianfranco Lenti responsabile HSA Liguria, alcuni Buddy normodotati brevettati attraverso i corsi della Polisportiva IntegrAbili, supportati dal Centro Sub Sanremo di Marcello Lanteri e Marvin Scuba Diving di Vincenzo Russello con i loro gommoni.

Sono inoltre intervenuti, con mezzi ed attrezzature propri, gli operatori militari specializzati nel settore di Marina Militare e Carabinieri e più precisamente: il 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova e il Nucleo Carabinieri Subacquei Genova. Il tutto con la supervisione della Motovedetta della Capitaneria di Porto di Sanremo e la vigilanza del servizio della Croce Verde di Arma di Taggia con moto d’acqua.

L’immersione è stata molto suggestiva e gratificante per tutti i partecipanti, per la particolare bellezza del sito, le condizioni meteo favorevolissime ed il mare particolarmente calmo. Il Presidente di HSA, Aldo Torti, trattenuto a Milano per eventi contingenti, ha mandato i suoi saluti ed auguri.

Contemporaneamente alle attività subacquee si sono svolte le attività di vela e canoa a cui hanno partecipato 20 fra bambini e ragazzi dei Centri Estivi organizzati dalla Polisportiva Integrabili a Sanremo e Imperia: “E….state senza barriere” e “Campus Special Sport” diretto da Marco Barisciani. La Lega Navale di Sanremo ha messo a disposizioni due barchette Hanse 303, imbarcazioni a due posti specifiche per utenti con disabilità, ed un gommone di supporto per la sicurezza. Ulrico Martinelli, Claudio Stella e Gian Lorenzo Bernini, Tecnici Federali, hanno accompagnato i ragazzi istruendoli anche sulle prime nozioni di conduzione della barca a vela.

Il Circolo Canottieri Sanremo, con l’istruttrice Monica Albarelli supportata da alcuni ragazzi volontari, ha curato le prove di canoa, e per molti bambini si è trattato della loro prima volta. Sia con la Lega Navale che con il Circolo Canottieri Sanremo, la Polisportiva ha in essere specifiche convenzioni per la realizzazione di corsi di vela e di canoa per bambini a partire dagli 8 anni di età.

Al termine delle attività vi è stata la consegna di un riconoscimento a tutti i partecipanti, in ricordo della giornata. Sono intervenuti alla consegna dei riconoscimenti: in rappresentanza del Comune di Sanremo Costanza Pireri, Assessore alle Politiche Sociali, Eugenio Nocita Assessore allo Sport, ed il Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande; nonché l’Ass. Regionale Gianni Berrino.

L’evento si è concluso con un buffet, con degustazione di prodotti tipici locali : focaccia, torta verde, sardenaira verdure ripiene, offerto dagli sponsor. “Intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: l’Amministrazione Comunale e l’INAIL per il supporto, il C.I.P., il

CONI, la Canottieri Sanremo, Portosole e lo Yacht Club per la logistica degli imbarchi e per l’ospitalità, la Croce Verde per l’assistenza sanitaria ed il Servizio di vigilanza con Moto d’acqua.

Un ringraziamento alle associazioni che hanno preso parte attivamente: in primis il 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova, il Nucleo Carabinieri Subacquei Genova, la Lega Navale di Sanremo, Il Circolo Canottieri Sanremo, la Scuola Marvin Scuba Diving, il Centro Sub Sanremo. Un particolare ringraziamento al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, Tenente di Vascello Vincenzo Fronte, Al Comandante Provinciale Carabinieri Ten.Col. Andrea Mommo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Sanremo Capitano Mario Boccucci, al Comandante 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera Sig. Angelo Doria e al Comandante Nucleo Carabinieri Subacquei Genova Maresciallo Maurizio Gargiulo.

Ringraziamo inoltre: Cinzia Decucchi (delegata CIP Liguria), Dott.ssa Emilia Scavone (Direttore INAIL Imperia), Dott.ssa Elisabetta Pantusa (INAIL Genova), Dott.ssa Luisella Zoni e Dott.ssa Simona Bernucci (INAIL Imperia), Telmon Piermario (Segretario Yacht Club Sanremo) intervenuti alla giornata. E per finire rivolgiamo i nostri ringraziamenti anche agli sponsor che sostengono le nostre attività nelle manifestazioni e nel corso dell’anno: Casinò di Sanremo, Banca di Caraglio Credito Cooperativo del Cuneese e della Riviera dei Fiori, Conad City San Martino, Officina Ortopedica Sanremese, Costa Ligure, Benza, Farmacia Colombo.