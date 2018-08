Riva Ligure. Questa sera a Riva Ligure un tuffo nel passato con “Villaregia 1562 la storia continua” grande corteo storico. Il programma della serata alle 22 prevede la partenza del corteo storico che vedrà in scena centinaia di figuranti cominciare la sfilata da via Martiri/piazza Ughetto per completare l’anello del centro storico e terminare il corteo con la sfilata delle miss dei 6 feughi presso Piazza Matteotti.

All’interno del corteo si potranno ammirare esibizioni varie, l’esibizione dei mangiafuoco e dei cavalieri, sbandieratori, ed ancora la sfilata di diversi Rioni Tra i quali il Rione Trinità di Taggia ed anche il gruppo storico di Riva Ligure.

“Un ringraziamento speciale – dichiara l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza – va all’Associazione Culturale Rione Trinità Taggia in particolar modo a Massimo Ratti che in collaborazione col Comune di Riva Ligure hanno organizzato questa bellissima ed esclusiva serata.

Questo è il quarto anno che proponiamo il corteo storico con grande successo” – conclude l’assessore Benza – la volontà è essere d’impulso per provare a far rinascere il grande corteo storico di Riva Ligure”.