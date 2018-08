A Riva Ligure dimostrazioni di più arti marziali con maestri e campioni di fama internazionale

Riva Ligure. “In quel giorno del lontano 1988 dopo una dimostrazione di karate fatta con alcuni amici e davanti ad un pubblico di pochissime persone, lì decisi di aprire una scuola, il CSKS Liguria. Era la passione smisurata, ore e ore di allenamento, gare stage e corsi in giro per il continente perfezionarsi sempre per trasmettere il meglio.

Gli anni sono trascorsi e più di mille allievi hanno partecipato hai miei corsi, a Riva Ligure sono venuti i migliori maestri e campioni di livello internazionale, l’attuale Fudoshin oltre gli impensabili risultati agonistici raggiunti, 2 Wuko World Children, 3 Campionati Italiani, e ben 13 Campionati Liguri, ha organizzato un Campionato Italiano e la Coppa Europa 2009, ed ha tuttora due allievi Amante Federica e Falavigna Denis che fanno parte della Nazionale Italiana Karate ed è riconosciuta oggi come tra le Associazioni più blasonate d’Italia.

Nella ricorrenza del trentennale dell’Associazione il 25 agosto in Piazza Ughetto di Riva Ligure a partire dalle 20 ci saranno dimostrazioni di più arti marziali, con la partecipazione di maestri e campioni di fama internazionale.

Oltre gli allievi del M° Regina con tra gli altri i Campioni Italiani Falavigna Denis e Amante Federica si esibiranno le scuole di Aikido di Imperia del M° Domenico Anzalone, le arti marziali Cinesi CWK Sanremo M° Maurizio Zuppa, il karate della Okinawa Ryuibukan Academy (JP) del M° Arangio Alessandro, la Muay Tai del M° Mingione Belardino, la Campionessa di Kumite agonistico May_Li Picard della ASBPT Karate Nice (Fr) e la Campionessa di Kata Sonia Reina del Csk Lavagna. A fine dimostrazioni la serata proseguirà con la musica di Master Dbj. Per tutti gli appassionati un evento da non perdere” – afferma il M° Dario Regina.