A Pornassio va in scena “I Guastavino e i Passalacqua”

Pornassio. Il giorno 14 agosto alle 21, all’interno della tensostruttura allestita in località Castello di Pornassio, verrà rappresentata la commedia musicale “I Guastavino e i Passalacqua”, libero adattamento del testo omonimo di Emanuele Canesi.

Si tratta di uno dei più celebri cavalli di battaglia del repertorio di Gilberto Govi, del quale purtroppo non esiste testimonianza in immagini, poiché della registrazione effettuata dalla RAI sul finire degli anni ’50, gravemente danneggiata, si è salvato solo l’audio. La messa in scena, curata dalla compagnia amatoriale “TuttiEsauriti” di Pornassio, ha visto l’inserimento di numerosi numeri musicali appositamente composti per l’occasione, che saranno eseguiti dagli attori in scena.

La compagnia completa così il proprio omaggio al teatro di Govi, iniziato con “Impresa Trasporti” nel 2016 e proseguito con “Sotto a chi tocca” l’anno successivo. L’ingresso è libero ad offerta, e le offerte raccolte saranno devolute alla Croce Bianca di Pornassio. La struttura coperta assicura un’adeguata protezione anche in caso di maltempo.