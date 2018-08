A Limone Piemonte due incontri all’insegna del galateo con Barbara Ronchi della Rocca

Limone Piemonte. Il 17 e 18 agosto “Fiori e bollicine con Barbara Ronchi della Rocca, giornalista televisiva e scrittrice. Si terrà la presentazione dei libri “Il galateo dei fiori” e “Bollicine, che passione!” (Edizioni Zem). Introduce Claudio Porchia.

Venerdì 17 agosto alle 17:30 sarà presentato il libro “Bollicine che Passione!” presso il Grand Hotel Principe in via Genova, 45. Sabato 18 agosto alle 17:30, l’appuntamento è con “Il Galateo dei Fiori” a Limone Palace p.zza Risorgimento, 10. locandina

Fiori e spumante: non solo per apprezzarne maggiormente i benefici, ma anche per stare meglio con le persone che amiamo. La nota giornalista televisiva, scrittrice, già consulente del Quirinale ed esperta di buone maniere, ci svelerà i segreti del linguaggio dei fiori e ci condurrà alla scoperta del magico mondo floreale: a chi, quando e perché regalare fiori, che da sempre sono utilizzati per esprimere un augurio o un ringraziamento, una partecipazione o un sentimento. Ma non solo fiori. Barbara parlerà anche di spumante, un incontro ricco di curiosità e informazioni utili per scoprire il mondo delle bollicine: per saperle gustare, per educare i meno esperti e per accontentare i più raffinati.