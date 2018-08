Imperia. Domenica 26 agosto, si terrà presso il MC Donald’s di Imperia, sul lungomare Amerigo Vespucci, la seconda edizione del raduno automobilistico organizzato dalla 28 Street Crew a partire dalle 18.

Si tratta di un raduno statico a cui parteciperanno auto sportive di vario genere, a partire da auto da corsa, car audio, auto d’epoca fino ad arrivare alle più eccentriche e super car.

Sarà adibito anche uno spazio alle moto per raccogliere tutti gli appassionati di motori, adulti e bambini. L’evento prevede delle premiazioni per determinate categorie. Con la collaborazione di Mc Donald’s, saranno messi in palio dei menù omaggio che verranno assegnati in seguito ad un’estrazione. Sarà presente un fotografo ufficiale.

La serata si svolgerà nel seguente modo:

Ore 18.00 start

Ore 20.30 Dj set

Ore 21.00 premiazioni

Durante tutto l’evento, la 28 Street Crew distribuirà gratuitamente dei gadget ai partecipanti. La seconda edizione è stata organizzata in seguito al grande successo ottenuto nella prima, svoltasi il 28 gennaio, in cui vi è stata un’affluenza di un migliaio di persone.