A Imperia la Celebrazione Eucaristica del Vescovo Borghetti

Imperia. Lunedì 27 agosto nella Pieve dei SS. Nazario e Celso (Borgomaro, IM) alle 17.45 S.E.R. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga Imperia, presiederà la Celebrazione Eucaristica nella memoria di S. Monica.

La presenza del Vescovo verrà a confermare il cammino intrapreso da un gruppo di mamme che, esattamente un anno fa, si riuniva per la prima volta, accolte dalla Comunità Monastica Benedettina, con lo scopo di ricorrere insieme all’efficacia della preghiera, come fece la Mamma di S. Agostino, per i loro figli lontani dalla fede, dalla Chiesa o comunque provati da molteplici difficoltà.

Il Gruppo (che della Santa ha assunto il nome) è nato spontaneamente per iniziativa di alcune mamme e si è fedelmente riunito nella Pieve ogni ultimo lunedì del mese per la celebrazione dei Vespri e della Messa. Nel tempo si sono aggiunte altre mamme e oggi la provenienza delle componenti si è estesa ben oltre la Valle Impero, dal Dianese a Oneglia fino a Porto Maurizio e oltre Sanremo.

Per il 27 agosto l’orario delle Celebrazioni sarà il seguente: alle ore 17.00 la celebrazione dei Vespri, con la lettura dell’elenco dei nomi dei figli (quasi 200) per i quali le mamme chiedono una preghiera particolare. Alle ore 17.45 ci sarà la S. Messa concelebrata dal Vescovo con i Monaci; a seguire un semplice momento di fraternità per tutti i partecipanti.