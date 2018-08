A Dolceacqua torna la “Sagra dei Frescioi”, ospite speciale il comico Andrea Di Marco

Dolceacqua. Domenica 2 settembre si svolgerà la tradizionale Sagra dei Frescioi, le famose frittelle di baccala’, di zucchine e di mele.

La serata enogastromomica, che si svolgerà in Piazza Mauro nella parte più antica del Paese, avrà quest’anno una novità, la presenza del comico genovese, Andrea Di Marco, famoso non solo per le sue partecipazioni a Zelig ma alla ribalta in questi mesi con la creazione del ” Movimento Estremista Ligure” che sta imperversando sui social. In attesa della sua esibizione, sara’ il Gruppo dei Full Optional Band ad intrattenere i presenti, i quali dalle 19.30 potranno trovare gli stand gastronomici aperti.

Chi e’ Andrea Di Marco?

Comico, musicista, autore, attore, leader politico.

Volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Rufus Nocera. Partecipa con loro come attore-musicista a programmi come “Ciro il figlio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e “Palcoscenico”. Ha fatto parte del cast fisso di “Bulldozer” edizioni 2003-2004 e 2005, presentati da Enrico Bertolino e Federica Panicucci.

Nel 2007 -2008 fa parte del cast di “Quelli che il calcio e…”, condotto da Simona Ventura, di “Zelig off 2008” e, insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest. Nel 2011 collabora con STRISCIA LA NOTIZIA in qualità di autore. Dal 2012 è capocomico de LE SPIGOLE, laboratorio comico diretto da Graziano Cutrona. Nel 2014 ha fondato insieme ad altri comici genovesi (Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, i Soggetti Smarriti, Gabri Gabra ecc) il gruppo dei Bruciabaracche, campioni di incasso nelle serate di comicità genovesi.

Nello stesso anno partecipa alla riedizione del progetto Cavalli Marci. Nel 2015 produce, in collaborazione con “il terzo segreto di satira”, una serie di video dal titolo ‘Ndrangheta, che spopolano sul web diventando subito fenomeni virali, ora visibili sulla piattaforma WEB Niente.TV. Nel 2016 fa parte del cast di Colorado Cafè.