A Diano Castello manca l’acqua da 3 giorni. Un lettore: “Assurdo che il Sindaco non abbia fatto intervenire i vvf”

Diano Castello. Un lettore segnala il disagio che stanno vivendo i cittadini del comune di Diano Castello da ormai 3 giorni a causa della rottura di una pompa dell’acquedotto comunale.

“E’ dalle 7 del 21 agosto che nel centro abitato del borgo e zone limitrofe non c’è stata erogazione dell’acqua. Tutto questo a causa di una rottura di una pompa dell’acquedotto comunale e fino a li, va bene, ma la cosa assurda é che il sindaco (per legge responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini) non abbia fatto intervenire i vvf con una autobotte parcheggiata nella piazza principale.

Siamo ad agosto e il borgo é abitato da molti anziani soli e famiglie con bambini piccoli. Quale situazione sanitaria si può creare in queste famiglie? Far intervenire la protezione civile per portare con delle taniche l’acqua agli anziani soli del paese era forse troppo? Abbandonare cittadini anziani e non, senza alcun rifornimento idrico é da irresponsabili se non si configura anche qualche reato da parte della procura”.