A Camporosso apre il “Ristorante I 5 Gusti”

Camporosso. Lunedì 6 agosto a partire dalle 19 inaugurerà il nuovo ristorante “I 5 gusti”, in Via Turistica 2 a Camporosso, esattamente sopra il Lidl.

700 metri quadrati di ristorante per deliziare tutti i gusti. E’ proprio questo l’obiettivo della proprietà “come dice il nome stesso si potranno assaggiare almeno 5 tipi di cucine, così da soddisfare tutti i palati”.

In penisole ben distinte i clienti potranno trovare cucina cinese, giapponese, italiano, steak house, vegetariano e pizza. L’obiettivo è quello di accontentare famiglie o gruppi di persone, spesso indecisi se cenare o pranzare in un ristorante piuttosto che in un altro, a causa dei diversi gusti. Presso il ristorante “I 5 gusti” cuochi selezionati, si presteranno per deliziare i clienti con piatti tipici principalmente italiani ed orientali.

Il locale è stato progettato con stile per essere un moderno ed elegante ristorante, volutamente accogliente e riservato adatto sia per famiglie, coppie con o senza figli, gruppi di amici o colleghi.

Per maggiori informazioni potete visitare la nostra pagina facebook https://www.facebook.com/ristorante5gusti/, dove nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità, da non perdere assolutamente.

Chi volesse prenotare un posto all’inaugurazione di lunedì 6 agosto, dove sono previste ulteriori e imperdibili sorprese, potete contattare direttamente il numero 351.8348888.