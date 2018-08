A Bordighera prende il via la rassegna ‘d’Autore d’Amore’ con Alberto Camerini, Balletto di Bronzo e Mad

Bordighera. L’edizione 2018 della Rassegna “d’Autore e d’Amore” apre i battenti giovedì 2 agosto nei Giardini Lowe, con inizio alle 20.45. La serata è dedicata alla musica Progressive italiana. Sul palco la storica e leggendaria Rock Band Il balletto di Bronzo, con Gianni Leone alla voce e tastiere, Ivano Salvatori al basso e Riccardo Spilli alla batteria.

Il Balletto di Bronzo è stato uno dei primi gruppi di RockbProgressive italiani. Gianni Lone è il leader storico della band, autentico showman e artista puro, geniale, perfezionista, libero, indipendente, critico, ironico, sferzante, inconfondibile. Come musicista e compositore, è uno dei massimi talenti tastieristici riconosciuti nel’ambito del Rock Progressivo, dotato di una voce in grado di scuotere qualsiasi ascoltatore, toccando profonde corde dell’anima.

Grande attesa anche per l’esibizione di Alberto Camerini, considerato l’arlecchino del rock italiano per la gestualità che ha spesso caratterizzato le sue esibizioni dal vivo (che richiamano le movenze della maschera bergamasca). In questa occasione Alberto Camerini proporrà un’esibizione più “intima confidenziale”, proponendo in ‘solo chitarra’ acustica una carrellata dei brani più importanti della sua lunga carriera.

Toccherà ai Mad aprire la serata. La promettente rock band di Bordighera sicuramente non sfigurerà al cospetto di artisti che hanno fatto la storia di “certa musica”, in un confortante senso di continuità tra il passato e il presente.

La Rassegna ‘d’Autore d ‘amore’ 2018 continuerà il 4 agosto con i concerti di Tricarico, Marina Rei & Paolo Benvegnù. Opening Act Marco Stella.

Il 5 agosto toccherà ad Alice, tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana di qualità. Nella stessa serata anche Marco Ferradini in Concerto. Opening Act Beatrice Campisi. Tutti i concerti si svolgeranno nei suggestivi Giardini Lowe di Bordighera, con inizio alle 20,45.