A Bordighera il primo meeting della commissione locale del paesaggio

Il Sindaco Ingenito ha già ricevuto i professionisti in un primo incontro informale, in occasione del quale li ha ringraziati per la disponibilità mostrata nei confronti dell’Amministrazione Comunale

Bordighera. Oggi si riuniranno per la prima volta i componenti della Commissione Locale del Paesaggio, composta da: Ing. Gianluigi Pancotti, Ing. Giuseppe Bessone, Arch. Andrea Folli, Arch. Paola Cammi e Dott. Andrea Valente Arnaldi, geologo. Il Sindaco dott. Ingenito ha già ricevuto i professionisti in un primo incontro informale, in occasione del quale li ha ringraziati per la disponibilità mostrata nei confronti dell’Amministrazione Comunale.