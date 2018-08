A Bordighera il nuovo spettacolo teatrale itinerante gratuito “Fabulando”

Bordighera. Domani sera, giovedì 30 agosto, nell’ambito della rassegna delle manifestazioni estive della Città di

Bordighera proseguirà la tournée dalla Compagnia Teatrale Teatro 2 punto Zero di Bordighera con lo spettacolo teatrale itinerante,“ Fabulando “.

Passeggiando accompagnati dalle guide teatrali per i “Carugi” e le piazzette del caratteristico Centro storico, conoscerete in “Carne ed ossa”: Il Grillo Parlante, Il Lupo delle fiabe, Capitan Uncino, Mary Poppins, La Regina Cattiva di Biancaneve e il Cappellaio Matto con Alice.

”Con Grande piacere presentiamo il nuovo spettacolo in Casa” – commenta Franz Verrando (attore e regista della compagnia teatrale). ”Abbiamo pensato a uno spettacolo che sembra dedicato solo ai più piccoli, ma in realtà è adatto anche a tutti gli adulti un po’ Peter Pan che non hanno dimenticato gli amati protagonisti delle fiabe” – segue Daniele Tripodi (presidente dell’Associazione) – ” E’ un’onore ma un po’ di nostalgia traspare essere l’ultima compagnia teatrale di Bordighera, ma con il nostro entusiasmo sono sicuro che lo spettacolo piacerà ai piccoli spettatori ma sarà gradito anche dagli adulti”.

La Teatro 2 punto Zero dedicherà lo spettacolo all’attore Bordigotto Antonio Pignatta, di cui ricorre da pochi giorni l’anniversario della scomparsa, Pignatta fu Maestro e compagno di Palco di alcuni componenti del odierna Compagnia Teatrale.

Si susseguiranno nei panni dei vari personaggi: Federica Tripodi, Mara Caimo, Francesca Savona, Mauro Sofia, Luca Falco, Daniele Tripodi, Carlo Bozzarelli e Francesco Verrando, attore e regista della serata. Lo spettacolo e completamente gratuito e partirà con la formazione di gruppi da 20 spettatori alla volta dalla piazza dopo la Chiesa centrale del Centro Storico (Bordighera Alta) a partire dalle 21 e a seguire ogni 15 minuti successivi fino alle 23.15.