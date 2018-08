50 le imbarcazioni attese a Imperia per le “Vele d’epoca”

Imperia. A meno di una settimana dal taglio del nastro dell’edizione numero 20 delle Vele d’Epoca, con il villaggio in fase finale di allestimento, la città si prepara ad accogliere le oltre 50 signore del mare che per 5 giorni si daranno battaglia in acqua e faranno bella mostra di sé in banchina. Un pieno di novità per gli eventi e gli spettacoli previsti per questa settimana di vela, sport e cultura del mare.

Oltre 50 le imbarcazioni attese a Imperia, un autentico museo a vele spiegate, a rappresentare la storia e l’evoluzione della vela nel secolo scorso. Quasi 100 anni separano infatti le più anziane dalle più giovani, con lo scettro della più ‘anziana’ – un titolo di merito in questo genere di regate – allo splendido 18 metri Tigris, del 1899, seguito a breve distanza dal ‘piccolo’ Kelpie (20 metri) e Moonbeam of Fife (30 metri) entrambe Classe 1903.

Tra queste, un po’ di tutto, con autentiche pietre miliari della storia dello yachting come Jalina, classe 1946 che è stata la vincitrice della prima edizione della Giraglia del 1953, piuttosto che il leggendario Moro di Venezia I (1976), Vistona (1937), Oiseau de Feu (1937) o alcuni dei pezzi più pregiati della Marina Militare come Artica II (1956), Corsaro II (1960) e Stella Polare (1965).