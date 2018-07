Wimbledon, l’armese Fabio Fognini si aggiudica il derby italiano

Taggia. Continua l’avventura dell’armese Fabio Fognini a Wimbledon, terzo Slam della stagione.

Il tennista di Arma di Taggia, numero 16 Atp e 19esima testa di serie, dopo aver battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 87 Atp, per 3-6 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 4 minuti, ha sconfitto l’amico Simone Bolelli, numero 154 Atp, raggiungendo così il terzo turno a Wimbledon.

Ha infatti superato il bolognese per 6-3 6-4 6-1 in un’ora e 58 minuti. Fognini ora dovrà affrontare il ceco Jiri Vesely. Se vincerà potrebbe diventare il primo tennista italiano a raggiungere gli ottavi di finale in tutti i quattro Slam.