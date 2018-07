Wimbledon 2018, Fabio Fognini batte Taro Daniel: l’armese affronterà Bolelli nel secondo turno

Taggia. E’ iniziata bene l’avventura dell’armese Fabio Fognini a Wimbledon, terzo Slam della stagione.

Il tennista di Arma di Taggia, numero 16 Atp e 19esima testa di serie, ha infatti battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 87 Atp, per 3-6 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 4 minuti. Ora Fognini dovrà affrontare l’amico Simone Bolelli, numero 154 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, che si è imposto 7-6(5) 7-6(6) 6-1, in due ore e sette minuti, sull’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 76 del mondo. Al secondo turno andrà in scena perciò un derby azzurro.