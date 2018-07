Genova. “Siamo un esempio virtuoso per la Regione e per il Paese. Non siamo alternativi a nessuno, aggiuntivi a tutti”.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha lanciato così il suo «Vivaio», l’insieme delle liste civiche arancioni che rappresentano l’asse civico dell’alleanza di centrodestra sul territorio.

Impegnato in mattinata a Roma per un tavolo di confronto con il ministro Di Maio sul caso Ilva, il presidente della Regione è arrivato nella città capoluogo solo nel pomeriggio.

Alberto Cirio

All’appello hanno aderito anche alcuni amministratori della provincia di Imperia, dal capoluogo, Taggia e Vallecrosia.

Erano presenti l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il sindaco di Taggia Mario Conio, il primo cittadino di Vallecrosia Armando Biasi, il consigliere di opposizione di Vallecrosia Fabio Perri, con l’ex collega Veronica Russo e il consigliere di minoranza di Bordighera Margherita Mariella.

Armando Biasi

Antonio Parolini

Davide La Monica