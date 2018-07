Sanremo. Il Casinò di Sanremo sempre più fortunato per i suoi visitatori nelle sale come on line. Nel solo mese di giugno nelle sale slot sono stati aggiudicati 40 premi di importo superiore a € 4.999, per un totale di € 432.000.

Jackpot da più di 20.000 euro sono andati a ospiti liguri, lombardi ma anche francesi, oltre al super montepremi del valore di €30.000, partito verso la Cina con il fortunatissimo turista. Il record del periodo, per il momento, va a un cliente on line che ha vinto al sua battaglia con i Minotauri totalizzando ben € 44.000.

“Ricche vincite, subito erogate, nella sicurezza di un brand ”Casinò di Sanremo” che è sinonimo di qualità, trasparenza e intrattenimento Vip - sottolinea Casinò Spa – Auguriamo a tutti i nostri ospiti un’estate ricca di fortuna e di momenti divertenti nelle nostre sale e nel nostro casinò virtuale”.

Il mattino ha l’oro in bocca! Lo sa bene l’utente che all’alba ha vinto circa 44.800 euro sul sito di gioco online del Casinò di Sanremo. Erano circa le 5:00 quando il fortunato appassionato ha iniziato la sua temeraria sfida ai feroci minotauri e alle mitiche divinità dell’Olimpo protagoniste della videoslot Mythos di World Match. Una emozionante altalena di emozioni scandita da vincite che ogni volta hanno dato nuova forza e slancio al coraggioso giocatore.

Il bottino è stato conquistato grazie anche a numerosi free spin nei quali Zeus, Ercole e altre divinità della mitologia greca, premiando tanta audacia, hanno elargito numerose vincite di varia entità, tra le quali ben sette maggiori ai mille euro. La combinazione più fortunata è apparsa nella modalità di gioco free spin: più vincite su più linee per un totale di ben 15.732 euro in un solo tiro! Non si può negare che gli dei siano stati benevoli su Casinò di Sanremo online!

Il fortunato giocatore non è però riuscito nella conquista del jackpot, che ha superato la ragguardevole quota di 48.200 euro e continua a salire. Un obiettivo ambizioso per cui sfidare ancora gli dei della slot Mythos su online.casinosanremo.it online.casinosanremo.it, il sito di gioco online del Casinò di Sanremo, non è nuovo a corpose vincite: a maggio 2018 un cliente ha vinto il jackpot di circa 32.000 alla slot Night Vampire HD e ricorrenti sono le importanti vincite alla Live roulette, il tavolo di roulette americana che trasmette in diretta dalla sala da gioco del casinò municipale della città dei fiori.