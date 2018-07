Villa Faraldi, l’escursione alla Madonna del Lago di Alto e il Monte Dubasso

Punti forti: il Santuario ed il suo suggestivo laghetto, il passaggio fra le falesie del M. Dubasso, la carbonaia nella faggeta, l’epopea di “Fischia il vento”

La Valle Pennavaire, propaggine delle Alpi Liguri e via naturale di collegamento con il cuneese, è un sito naturale di grande interesse: la sua conformazione assai diversificata è stupefacente perché nello spazio di pochi chilometri si passa dall’ambiente mediterraneo del fondovalle a quello tipicamente alpino della parte alta.

Posto a più di 1.000 m. di altitudine, il seicentesco Santuario della Madonna del Lago è infatti contornato da creste rocciose e da una vegetazione prettamente alpina. Il percorso dell’escursione si snoda, a salire, in un ambiente boschivo aspro, fra incombenti falesie, con un tratto finale impegnativo. Mentre, in prossimità della vetta del M. Dubasso (1.538 m.), lo scenario cambia, aprendosi in ampi pascoli, ed il panorama spazia dalle cime alpine innevate al mare. Una breve deviazione ci permetterà di far visita al cippo che ricorda l’estremo sacrificio di Felice Cascione, una delle figure più nobili della lotta partigiana, eroe vero che ci ha lasciato in eredità uno straordinario esempio di vita e le parole della canzone “Fischia il vento”.

Tipo di percorso: anello – Difficoltà: E/EE – Dislivello + 600 m. – Sviluppo: 12 km – Tempo di percorrenza: 4,30 ore

È bene sapere che: il tracciato non presenta dislivelli o difficoltà particolari, tuttavia il sentiero nel bosco e l’ultimo tratto verso la cima richiedono piede fermo e buone scarpe.

Importante: sono indispensabili: scarponi o scarponcini e calze da trekking, giacca antivento/antipioggia, zainetto confortevole, abbigliamento comodo e multistrato per garantirsi condizioni di comfort anche in presenza di cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo, borraccia (avremo possibilità di rifornirci solo alla partenza), utili i bastoncini da trekking.

Ritrovo: ore 9:00 – Alto (Cn) Località Madonna del Lago

Info e prenotazioni Comune di Villa Faraldi + 39 335 5233189 – GAE Marina Pissarello +39 347 1107301

Escursione patrocinata dal Comune di Villa Faraldi – partecipazione gratuita – i minori devono essere accompagnati da un adulto – avvicinamento con mezzi propri e pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Tutti gli eventi in calendario: Estate Slow 2018