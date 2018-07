Viaggiava in sella alla sua Ducati il 38enne di Imperia morto a Tenda: la ricostruzione

Tenda. E’ Simone Paese il 38enne di Imperia morto nel pomeriggio di oggi in un incidente in moto avvenuto sulla Strada Statale 20 del col di Tenda tra Vievola e Tenda, in territorio francese. L’uomo viaggiava in sella alla propria Ducati in direzione Ventimiglia quando, dopo essere uscito dal tunnel di Tenda, avrebbe superato una vettura spostandosi sulla sinistra della carreggiata.

In quel frangente, però, stava sopraggiungendo un’auto condotta da un 88enne monegasco. Lo scontro è stato inevitabile. Il 38enne è morto sul colpo.

Illeso, ma sotto choc, l’automobilista.

Sull’incidente la Procura di Nizza ha aperto un fascicolo.