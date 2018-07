Sanremo. Il ramo di magnolia caduto questa mattina su via Roma ha creato problemi non solo agli automobilisti. Nonostante il traffico deviato sul lungomare e via Nino Bixio, il capolinea RT della linea “V” per Ventimiglia è stato spostato alla chiesa Russa. Motivo? I bus sono troppo lunghi per poter accedere sul lungomare Italo Calvino.

Secondo quanto riportato dai tecnici della Riviera Trasporti non basterà la giornata di oggi per ripristinare la linea aerea della filovia, gli operatori avranno bisogno anche della mattinata di domani al fine di terminare i lavori e riaprire la via al traffico veicolare. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.