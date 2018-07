Vertice in Provincia con i comuni: le amministrazioni confermano l’impegno per finanziare l’Università

Provincia. In una partecipata riunione convocata in Provincia di concerto con alcuni Comuni del territorio, in primis Sanremo, gli Amministratori dei maggiori centri e di numerose altre cittadine costiere hanno ribadito l’impegno a continuare a finanziare l’Università del nostro territorio.

I rappresentanti dei Comuni presenti al tavolo (oltre a Sanremo e Imperia, Vallecrosia, Santo Stefano San Bartolomeo e Diano Marina) nel discutere anche di questioni squisitamente tecniche che andranno inevitabilmente approfondite con gli ulteriori Enti coinvolti, hanno infatti chiaramente espresso la volontà di mantenere l’attuale impegno economico a favore dell’Università, pur in epoca di difficoltà e ristrettezze, visto l’alto valore della realtà in questione e l’importanza, anche potenziale, delle sue prospettive future.

Commenta il Presidente Natta: “In attesa che la Regione Liguria formalizzi il già annunciato acquisto di una parte del Polo era importante oggi registrare la disponibilità dei Comuni a mantenere i propri impegni per il futuro. La conferma arrivata dai Sindaci e dagli Amministratori presenti, comunicata per le vie brevi

anche da quelli che non hanno potuto presenziare, testimonia quanto sia ritenuta fondamentale sia culturalmente che economicamente la realtà universitaria per lo sviluppo del territorio.”