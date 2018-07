Ventimiglia, violenta lite tra stranieri: coppia divisa da passanti

Ventimiglia. Per due volte, nell’arco di pochi minuti, polizia e carabinieri sono dovuti intervenire stamani per sedare una violenta lite tra due africani, un uomo e una donna. E’ successo tra le 7,30 e le 8 di stamane. I due hanno iniziato a litigare in passeggiata mare e sono stati poi divisi dalle forze dell’ordine. Teatro della accesa discussione è stata poi via Hanbury, dove i due hanno ricominciato a litigare. Ad un certo punto la donna ha minacciato l’uomo, pare il suo compagno, con un paio di forbicine da manicure. La colluttazione tra i due non è passata inosservata: alcuni passanti sono intervenuti per dividerli e hanno poi allertato i carabinieri.

La donna è stata accompagnata in ospedale da un equipaggio della Croce Verde. I carabinieri non hanno potuto far altro che informare i due stranieri della possibilità di sporgere reciproca denuncia.