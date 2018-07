Ventimiglia. Successo ieri per il corteo storico a Ventimiglia Alta, organizzato nell’ambito del 42esimo “Agosto Medievale”, che dal 25 luglio al 6 agosto fa tornare la città di confine indietro nel tempo grazie a rievocazioni, cortei e competizioni che ricordano le antiche celebrazioni medievali dell’Assunta.

Ieri sera dame e cavalieri hanno sfilato nel borgo medievale passando per via Garibaldi, raggiungendo la cattedrale per la cerimonia dell’offerta del cero e la benedizione del palio Marinaro.

Tra i figuranti anche l’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro (Lega).