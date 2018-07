Ventimiglia, straniero ubriaco infastidisce donne: la polizia interviene con lo spray al peperoncino

Ventimiglia. Un 32enne somalo, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato fermato dagli agenti del commissariato di polizia di Stato della città di confine intervenuti per sedere una colluttazione tra l’uomo e una giovane donna, che aveva tentato di difendere le sue amiche dagli apprezzamenti spinti del 32enne.

Quando i poliziotti sono arrivati in passeggiata Cavallotti hanno visto il somalo e la giovane riversi a terra, intenti a lottare energicamente. A quel punto, gli agenti sono intervenuti con il “Capsicum”: lo “spray al peperoncino” , in dotazione agli operatori di polizia delle volanti da poco più di un anno. Lo spray è un utile strumento per migliorare la capacità di reazione di fronte a comportamenti violenti, senza necessariamente ricorrere all’uso delle armi; l’operatore di Polizia infatti, può usare il dispositivo per nebulizzare una sostanza urticante a base di “Oleoresin Capsicum”, principio attivo presente negli spray all’estratto di peperoncino.

Il 32enne è stato prima accompagnato all’ospedale di Bordighera per la necessaria decontaminazione susseguente al contatto con il capsicum e poi portato negli uffici del commissariato dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, visto il comportamento violento nei confronti dei poliziotti, e molestie alle persone.