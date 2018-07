Ventimiglia, rogo di auto in via Peglia: bruciano due vetture

Ventimiglia. Verso l’una e mezza della notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti in via Peglia per spegnere un incendio. Stavano bruciando due auto.

Un signore, che si era accorto delle fiamme, ha subito allertato i pompieri che sono accorsi immediatamente sul posto. Sono andate distrutte dalle fiamme una Zafira e una Golf, con targhe francesi.

Ancora ignote le cause dell’incendio, che è partito dalle vetture lasciate in mezzo alla strada, lontano dalle abitazioni. Al momento sono aperte tutte le piste investigative: dal cortocircuito al dolo.