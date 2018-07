Ventimiglia. E’ stato rimosso l’autoarticolato che aveva intralciato il traffico nel tratto di senso unico di via Cavour.

Il personale della Polizia Locale ha richiesto l’intervento di mezzi comunali che potessero almeno spostare il camion e ripristinare la viabilità in una corsia ed in seguito alle 11.30 la ditta di Imperia, unica in tutta la provincia è intervenuta ed ha trainato il mezzo presso una officina autorizzata.

La Polizia Locale e la Polstrada sono stati presente per tutto il tempo per limitare al massimo i problemi alla circolazione cittadina.