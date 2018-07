Ventimiglia. Al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” presso il Forte dell’Annunziata, giovedì 26 luglio alle 17, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri ha organizzato un nuovo appuntamento dedicato al centenario della morte di Clarence Bicknell, avvenuta a Casterino il 17 luglio 1918.

E’ stato presentato per la prima volta al pubblico il volume intitolato “Il mondo di Bicknell nella valle delle Meraviglie e dintorni”, itinerari storici, archeologici, naturalistici descritti da Danila Allaria e Ivano Ferrando, frutto di una coedizione tra IISL e la casa editrice Alzani di Pinerolo, con il sostegno della Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro.

Dopo un’introduzione della dottoressa Daniela Gandolfi, curatrice della mostra “Clarence Bicknell in the past for the future”, attualmente in corso a Bordighera nella sede dell’Istituto (Centro Nino Lamboglia, Museo Bicknell), hanno preso la parola gli autori che, con il supporto di uno splendido video, hanno descritto con entusiasmo i luoghi più interessanti della valle delle Meraviglie, dove Clarence Bicknell era solito recarsi per catalogare le incisioni rupestri e dove fece costruire la sua dimora a Casterino, la “Casa Fontanalba”.

L’evento si è concluso con un emozionante concerto della violoncellista Lara Ferrando che ha intrattenuto il numeroso pubblico eseguendo la prima Suite di Johann Sebastian Bach.