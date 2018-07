Ventimiglia piange suor Giacinta Bruno: la suora “delle polpette”, per anni al servizio dei ragazzi

Ventimiglia. E’ mancata suor Giacinta Bruno, aveva 98 anni e tutta la vita l’ha trascorsa al sevizio dei ragazzi. Prestava servizio presso le suore di Santa Marta, nella città di confine, dove era famosa per la sua buona cucina ed in modo particolare per le sue strepitose polpette. Chi l’ha conosciuta la descrive come una persona generosa e sempre disponibile.

I funerali di suor Giacinta verranno celebrati oggi alle 15 nella cattedrale di Ventimiglia Alta.

(Nella foto è la suora vestita di nero)