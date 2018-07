Ventimiglia, per venti minori stranieri spesi in sei mesi oltre 165mila euro

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia ha stanziato 165.500,00 per venti minori stranieri non accompagnati giunti sul territorio comunale e alloggiati presso strutture di accoglienza. La cifra copre sei mesi di permanenza in appositi centri. Somma, è specificato nella determina pubblicata sull’albo pretorio, che potrebbe essere eventualmente integrata “se non sufficiente, con successivi atti dirigenziali all’uopo emessi in quanto il continuo ingresso/uscita dei MSNA non permette una stima certa della spesa”.

I dettagli:

– € 24.500,00= al cap. 1.616.612 ad integrazione imp.508/2018 “Fondo Nazionale Minori Stranieri accoglienza in strutture”: “L’Ancora – Villa Catina” – Centro di Solidarietà Via Gallardi 31 Ventimiglia (retta di ricovero giornaliera €56,00+iva);

– € 15.500,00= al cap. 1.616.612 ad interazione imp.509/2018 “Fondo Nazionale Minori Stranieri accoglienza in strutture”: Cooperarci “Ancora Casa” – Celle Ligure (SV)-(retta di ricovero giornaliera € 56,00);

– € 6.500,00= al cap. 1.611.060 imp._______/2018 “Rette ricovero minori in struttura”: Cooperarci “Ancora Casa” – Celle Ligure (SV)-(retta di ricovero giornaliera € 56,00);

– € 10.000,00= al cap. 1.611.060 imp._______/2018 “Rette ricovero minori in struttura”: “Pim Pam” – sede operativa Via Aurelia n.2/a – Chiavari ( retta di ricovero giornaliera € 56,00=);

– € 1.500,00= al cap. 1.611.060 imp._______/2018 “Rette ricovero minori in struttura”: “Fondazione Somaschi Onlus” Piazza XXV Aprile, n.2 – 20121 MILANO – Sede Operativa Comunità Educativa Gilardi, VALLECROSIA) – (retta di ricovero giornaliera € 56,00) ;

– € 27.000,00= al cap. 1.616.612 “Fondo Nazionale Minori Stranieri accoglienza in strutture” riducendo per detta somma l’impegno n.514/2018 ed integrando per pari importo l’imp.511/2018 “Fondazione Somaschi Onlus” Piazza XXV Aprile, n.2 – 20121 MILANO – Sede Operativa Comunità Educativa Gilardi, VALLECROSIA) – (retta di ricovero giornaliera € 56,00) ;

– € 32.000,00= al cap. 1.611.060 imp._______/2018 “Rette ricovero minori in struttura”:: comunità “La Casa degli Angeli” di Canale (CN) – (retta di ricovero giornaliera € 56,00);

– € 11.000,00 al cap. 1.611.060 imp._______/2018 “Rette ricovero minori in struttura”:: comunità “L’Ancora” di Varazze (SV) – (retta di ricovero giornaliera € 56,00);

– € 37.500,00= al cap. 1.611.060 imp._______/2018 “Rette ricovero minori in struttura”:: “Renacer” Oasi Soc. Coop. Soc. (ex CRP “Casa l’Abete”) – sede leg. Grana (AT) – (retta di ricovero giornaliera € 195,00+iva) ;