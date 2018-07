Ventimiglia, Partito Rifondazione Comunista: “Parteciperemo alla manifestazione pro migranti del 14 luglio”

Ventimiglia. Il Partito Rifondazione Comunista aderisce alla manifestazione ventimigliese del 14 luglio:

“La guerra dei penultimi contro gli ultimi sta rendendo il nostro Paese sempre più disumano, insensibile alle atrocità che si svolgono nel Mediterraneo dove il soccorso va prestato senza temporeggiamenti e non negato, in caso contrario potrebbe essere troppo tardi come è successo per le centinaia di morti e dispersi in questi ultimi giorni.

I corpi dei migranti in mare vengono, invece, salutati come un “successo politico”; meglio morti che in Italia sembra essere la slogan cinico e razzista. A queste barbarie ci siamo opposti e ci continueremo ad opporre e, anche per questo, il 14 luglio saremo a Ventimiglia in una città divenuta simbolo, suo malgrado, dello scontro tra Italia e Francia, emblema del fallimento dell’accoglienza istituzionale.

Aderiamo quindi all’appello della rete Progetto20k per costruire insieme una “giornata di solidarietà per la libertà di movimento, per uscire dall’isolamento mediatico e rivendicare la dignità e l’autonomia delle persone in viaggio, per affermare l’umanità e la legittimità delle pratiche solidali e per rompere finalmente con una narrazione improntata prevalentemente su logiche eurocentriche e populiste”.