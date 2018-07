Ventimiglia, mancano i soldi: rinviata a settembre la manifestazione pro migranti

Ventimiglia. La manifestazione pro migranti prevista per domenica 22 luglio è stata rinviata a settembre. Lo ha comunicato il comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione.

“Si terrà domenica, 9 settembre 2018, una pacifica manifestazione di solidarietà ai migranti di Ventimiglia denominata “Stay Human – Manifestazione in favore dei Migranti a Ventimiglia”, è scritto sulla pagina ufficiale, “Questa iniziativa è nata per via dell’ordinanza del Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano che vietava di dare cibo e bevande ai Migranti, ritirata però dopo la nostra, e le altre numerose civili richieste di cancellarla. In effetti, ad aprile 2017 è stata revocata per ragioni umanitarie e quindi, questo evento si è trasformato in una Cena solidale, di tutti i popoli in Liguria. Certamente un evento come questo richiede tanta preparazione, contatti con tutte le comunità straniere e tanto denaro che al momento non abbiamo ancora raccolto a sufficienza, il motivo per cui più di una volta questo evento è stato rinviato. Speriamo di farcela entro il 9 settembre!”.