Ventimiglia, la Battaglia di fiori Kids va in scena sul lungomare

Ventimiglia. Grande festa con tantissimi bambini, questa sera 27 luglio a Ventimiglia dove, dalle 21, il lungomare cittadino si animerà con i suoni, l’allegria e il lancio di corialdoli della Battaglia di fiori Kids.

Il corteo si snoderà sul lungomare Oberdan, con partenza da via Chiappori (palestra ex Gil) – via Veneto – via Giovanni XXIII. Nove i carri partecipanti, di cui due bombardieri dai quali giungeranno bordate di coriandoli e petali. I carri omaggeranno tematiche molto attuali con alcune sorprese.

Ad animare la festa la Banda musicale “Città di Ventimiglia” e l’Orchestra filarmonica giovanile “Città di Ventimiglia”. Ma i protagonisti assoluti saranno i bambini, sui carri e in accompagnamento ai medesimi, in un tourbillon di ritmi, lanci e quell’allegria contagiosa che solo i giovanissimi sanno trasmettere. Sul palco a scandire i tempi, a dare il giusto risalto ai partecipanti e a battagliare Mara Cilli e Luigi Bruzzone, con l’aiuto di alcuni giovanissimi.

Le Compagnie carriste ventimigliesi saranno presenti con i Spunciacurente, i Zuveni di Santa Marta, i Girasui, e Sgavaudure, Cheli d’ina vota, i Nuveli de Sciancalassi,gli Alpini di Ventimiglia e i Bumbardei.

Folta la partecipazione delle scuole estive con “Estate al mare” di Michele Maltempo, “Non solo sport” di Daniela Moro, “Vamos alla playa” di Laura Barone, “Estate insieme” con Marzia Fiore. A questi gruppi si aggiungeranno: “Danza emotion” di Cristina Valente, “Ventimiglia calcio” con Fabio Raco, la “Rotellistica” con Vincenzo Vinci, il “Tennis club Ventimiglia” con Elio Gastaldo, il “Judo club” con Antonella Iannucci , il “Circolo velico ventimigliese” con Paola Viale e il basket Ventimiglia con il presidente Lubatti. Al termine esibizione di alcuni gruppi sul palco del Resentello.