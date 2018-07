Ventimiglia, intensa attività di controllo dei carabinieri: un arresto e una denuncia

Ventimiglia. È stata significativa l’attività posta in essere dai Carabinieri della Stazione di Ventimiglia Alta nel

corso di questi ultimi giorni. I militari hanno infatti proceduto all’arresto di C.T., un 77enne residente a Ventimiglia, e al deferimento in stato di libertà di L.A., un 49enne francese.

Il cittadino italiano è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare su disposizione della Procura della Repubblica di Imperia poiché condannato alla pena di 1 mese di arresto a seguito di una segnalazione per guida in stato di ebbrezza alcoolica avvenuta a Ventimiglia nel 2013.

Il soggetto transalpino è invece stato deferito in stato di libertà dagli stessi militari perché, subito dopo aver urtato alla guida della propria autovettura un altro veicolo parcheggiato lungo il Ponte Doria di Ventimiglia, gli è stato accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, per fortuna senza conseguenze per nessuno.

Le attività sono il frutto dell’intensificazione dei servizi preventivi e repressivi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, nel cui ambito la Stazione di Ventimiglia Alta ha implementato la proiezione esterna delle pattuglie al fine di garantire maggiore presenza sul territorio e più efficacia vicinanza alla popolazione, attraverso una capillare azione di controllo anche della circolazione stradale.