Ventimiglia, incendio alla canna fumaria di una pizzeria

Ventimiglia. I vigili del fuoco del distaccamento i Ventimiglia sono intervenuti intorno alle 00,20 della scorsa notte in via Dante per spegnere un incendio che ha interessato la canna fumaria della pizzeria ristorante “La Meridiana”. I pompieri hanno lavorato per circa un’ora per spegnere le fiamme.

Indagini sono in corso per ricostruire le cause dell’incendio, che non avrebbe provocato danni ingenti.