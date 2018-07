Ventimiglia in lutto per Luca Maiolino: il ricordo dell’amico Angelo Maggioni

Ventimiglia. Il saluto di Angelo Maggioni all’amico Luca Maiolino prematuramente scomparso martedì 10 luglio.

“Ho appreso la triste notizia tramite Facebook dal profilo di Marco, fratello di Luca, con cui sono in amicizia. Inutile dire che è davvero doloroso apprendere della scomparsa di una persona umile, gentile e pieno di umanità!

Con Luca abbiamo frequentato insieme dalle elementari alle medie e parte di un’infanzia che porto nel mio cuore gelosamente, come porto del resto ogni ricordo di quel paese che anni fà lasciai in cerca di un futuro lavorativo.

Vivo a Savona ormai da anni, ho organizzato eventi e faccio ricerca ufologica, ma spesso “sfogliando” Facebook vado in cerca di quei ricordi così lontani ma mai sbiaditi, come mai sono sbiadite le amicizie e i ricordi dei miei compagni di classe. Ricordo quando da bambini andavamo a giocare a pallone al campetto di calcio affianco alla chiesa e proprio dove abitava Marco, alunno esemplare, a differenza di alcuni di noi scalmanati, sempre attento educato, composto, una persona davvero per bene!

La sua generosità e umanità senza confini è dimostrata dal fatto che fino all’ultimo ha voluto pensare al prossimo donando i suoi organi e dando speranza ad altri per una vita migliore. Ci hai lasciato così all’improvviso creando un vuoto attorno difficile da comprendere e colmare. Sò che ora sarai nella tua nuova dimensione (come noi ufologi amiamo definirla) e da lassù ora ci guiderai e ci aiuterai con la tua bontà e umiltà. Ciao Luca”.