Ventimiglia. La manifestazione “Domenica insieme estate” si è rivelata un vero proprio successo. In questa calda domenica di luglio, oltre che secondo giorno di saldi, i commercianti ventimigliesi sono scesi in strada, esponendo sulle bancarelle in via Cavour, c.so Genova, via Mameli, via Ruffini e via Mazzini, la propria merce, venduta a prezzi convenienti.

Lo scopo di questa giornata è stato quello di permettere a residenti e turisti di acquistare la merce in saldo facendo una passeggiata in totale relax e, allo stesso tempo, far rivivere il centro della città di confine che per l’occasione è stato chiuso al traffico, causando però non pochi disagi agli automobilisti, rimasti bloccati per ore.

L’evento organizzato da Marcello Piccone dell’Agenzia Mediariviera è dunque riuscito perfettamente. Oltre ai commercianti della zona, hanno preso parte alla manifestazione anche numerosi venditori ambulanti con proposte di qualsiasi genere merceologico e anche diversi negozi fuori circuito che hanno aderito, ma hanno scelto di non spostarsi.

Non solo acquisti, infatti a rallegrare la giornata ci ha pensato anche la musica delle bande musicali itineranti, gli sbandieratori dei Sestieri, mentre per i più piccini non sono mancati tanti giochi e palloncini colorati.