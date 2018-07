alle 18,30

Ventimiglia, il 19 luglio alla presenza di Giovanni Toti si inaugura la ciclovia Pelagos

Il tratto di ciclabile si sviluppa per 1,3 km tra Ventimiglia e Camporosso. Comprende il ponte sul torrente Nervia e unisce, sia la ciclabile in avanzata realizzazione tra Vallecrosia e Bordighera, sia quella per Dolceacqua