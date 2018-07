Ventimiglia, i ringraziamenti del presidente del sestiere Auriveu Pietro De Certo ai costumanti

Ventimiglia. Il presidente del sestiere Auriveu Pietro De Certo scrive: “Volevo ringraziare il mio gruppo storico e le mamme dei musici che in questo momento di difficoltà economica si autotassano per far fronte a tutte le spese per la riuscita dell’agosto medievale che nonostante la sovvenzione del comune non riusciamo a stare dentro il budget.

Sono fiero e orgoglioso di avere al mio fianco persone come voi che con passione e dedizione tolgono del tempo privato per far si che il sestiere Auriveu sia presente alla manifestazione e spero che possiate alzare al cielo la coppa più prestigiosa perché ve lo meritate. Grazie infinite il vostro capitano”.