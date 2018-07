Ventimiglia. Ieri sera esibizione spettacolo degli sbandieranti dei Sestieri e Tamburine del Libero Comune Marinaro.

Con partenza da Porta Nizza, a Ventimiglia Alta, e dopo aver percorso Via Garibaldi e Via Piemonte, gli sbandieratori della città hanno dato prova di essere carichi e pronti per l’impegno di domentica prossima ad Este (PD), per il torneo di qualificazione Centro-Nord F.I.Sb..

Nella suggestiva piazza Colletta si sono esibiti con la piccola squadra, la coppia, il singolo e la grande squadra e musici, riscuotendo grande successo presso il pubblico.