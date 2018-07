Ventimiglia. Hanno rubato le offerte lasciate dai fedeli nella chiesa di San Bartolomeo, nella frazione di Latte, ma sono stati ripresi e smascherati dalle telecamere interne. E’ successo domenica scorsa intorno alle 14: un uomo e una donna sono entrati in chiesa e, con estrema tranquillità, non sapendo di essere filmati, hanno svuotato le cassette delle offerte, tagliano i lucchetti e portando via i soldi oppure utilizzando strisce metalliche dotate di calamita.

Il filmato, in cui i volti dei ladri sono riconoscibilissimi, sarà trasmesso alle forze di polizia.